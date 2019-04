Haase naar tweede ronde op gravel Marrakech

Tennisser Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt op het ATP-toernooi van Marrakech. Op het Marokkaanse gravel rekende de 32-jarige Hagenaar in iets meer dan een uur af met Malek Jaziri uit Tunesië: 6-3 6-4. Op de wereldranglijst staan de twee dicht bij elkaar; Haase is de nummer 62, Jaziri de nummer 65.

De Hagenaar moest vorig jaar op hardcourt in Dubai nog in twee sets buigen voor de 35-jarige Tunesiër. Haase staat in de tweede ronde van het graveltoernooi in Marrakech tegenover de Italiaanse qualifier Lorenzo Sonego. De nummer 103 van de wereld rekende verrassend af met de als vijfde geplaatste Laslo Djere uit Servië: 6-3 6-3. Haase kwam Sonego één keer eerder tegen, vorig jaar in de openingsronde van de Australian Open. Hij verloor toen in vier sets van de nu 23-jarige Italiaan.