Schoofs naar tweede ronde op gravel in Bogotá

Tennisster Bibiane Schoofs heeft op het WTA-toernooi van Bogotá de tweede ronde bereikt. De 30-jarige Gelderse was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi en daarin rekende ze in de eerste ronde af met de Colombiaanse tiener Emiliana Arango: 6-2 6-4. Schoofs gaat het nu opnemen tegen Sara Errani, de Italiaanse die als ‘lucky loser’ het hoofdtoernooi haalde. Errani (31) bereikte in 2012 de finale van Roland Garros.

De 18-jarige Arango mocht met een wildcard meedoen aan het graveltoernooi in eigen land. De nummer 426 van de wereld had in de eerste set weinig in te brengen tegen Schoofs, maar nam in de tweede een voorsprong van 3-0. De Nederlandse, zelf 162e op de mondiale ranking, knokte zich echter terug. Bij een stand van 3-3 ging Arango door haar enkel. Een lange blessurebehandeling volgde, waarna de Colombiaanse toch weer de baan op strompelde.

Schoofs plaatste meteen een break, maar leverde vervolgens weer haar eigen service in. Daarna trok ze de partij wel naar zich toe. Voor de tweede keer dit jaar bereikte Schoofs zo de tweede ronde op een WTA-toernooi. Begin dit jaar lukte dat ook in Auckland.