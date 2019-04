Sprinter Churandy Martina staat op 9 juni weer aan de start van de FBK Games in Hengelo. Het wordt zijn veertiende optreden op het jaarlijkse internationale atletiekgala. De 34-jarige atleet van Curaçao komt uit op de 100 meter en doel is de limiet voor de WK in Doha te lopen. Die is door de Atletiekunie gesteld op 10,10 seconden.

Martina won tien jaar geleden de 100 meter in Hengelo in 9,97. Hij is nog altijd de enige atleet die in Nederland onder de 10 seconden heeft gelopen.