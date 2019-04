Wedden op Ajax-Juventus? Hou rekening met valkuilen!

Amsterdammer of niet, menig voetballiefhebber kijkt reikhalzend uit naar het treffen tussen Ajax en het Italiaanse Juventus. De Oude Dame uit Turijn beschikt over een zeer rijke historie, waarin veel grote namen een hoofdrol hebben mogen spelen. Ook nu hoeven de Amsterdammers Juventus niet te onderschatten, aangezien het elftal van Massimiliano Allegri barst van het talent. In dit artikel kun je lezen hoe je zelf de beste warming-up draait voor dit duel!

Heb jij al een vermoeden hoe dit duel gaat verlopen? Dan kun je wellicht nog wat extra’s overhouden aan deze absolute kraker. We nemen je mee langs een aantal do’s en don’ts tijdens het wedden op sport. Waar moet je rekening mee houden wanneer je een weddenschap plaatst bij een bookmaker?

Hoe worden odds bepaald?

Allereerst is goed om te kijken hoe de wedkantoren de zogenaamde odds bepalen. Bookmakers schatten de kansen in en verdelen vervolgens de odds. Hou hierbij rekening met het feit dat het doel van de bookmakers in principe het zichzelf verzekeren van een gegarandeerde winst is, ongeacht de uitslag. Uiteraard probeert de bookmaker je te verleiden met, in jouw optiek, hoge odds.

Toon weerstand tegen hoge odds

Probeer daarnaast de verleiding van ‘de grote klapper’ te weerstaan. Wanneer je twee weddenschappen gaat combineren, worden de odds vermenigvuldigd. Twee odds van 2.00, maken samen een odd van 4.00. Pak je nog een odd van 2.00, is je totale odd al 8.00. Het klinkt als een gemakkelijke manier om veel geld te verdienen, maar zo gemakkelijk is het in werkelijkheid niet. Meerdere weddenschappen combineren, betekenen automatisch een grotere kans op verlies, hoe anders dat soms ook lijkt. De kans op verlies is minder groot wanneer je de weddenschappen los van elkaar speelt.

Hou opstellingen in het vizier

Check voorafgaande je weddenschappen goed wat de laatste nieuwtjes zijn omtrent dit duel. De absolute ster van Juventus, Cristiano Ronaldo, kampt met een vervelende hamstringblessure en zijn meespelen is uiterst onzeker. Het is verstandig om voorafgaande de wedstrijd een blik te werpen op de laatste updates omtrent beide elftallen. Haken er spelers vroegtijdig af of doet CR7 alsnog mee; dit kan veel invloed hebben op de uitkomst van je weddenschap.

Relativeer en hou je hoofd koel!

Probeer het spelletje te relativeren. Een verloren weddenschap is niet het einde van de wereld, maar eerder een verloren spelletje. Wanneer je je moet opwinden over een doelpunt die net niet, of juist wel valt, betekent dit vaak dat je een te hoog bedrag hebt ingezet. Hou het vooral voor jezelf leuk en behapbaar. Niemand heeft wat aan je, wanneer je in de put zit vanwege die ene verloren weddenschap. De belangrijkste tip sluit daarop aan: zet nooit geld in wat je niet kan missen!

Bookmakers: Juve wint in Amsterdam

Het treffen tussen de Amsterdammers en Juventus is wat dat betreft een leuk podium om met de bovenstaande tips aan de gang te gaan. Bij de bookmakers is Ajax de absolute underdog. Voor iedere euro ontvang je bij een Amsterdamse overwinning 3.30 keer je inzet. De Italianen staan op 2.16 en kunnen dus als favoriet worden beschouwd. Gezien het feit dat Juventus al (zo goed als) kampioen is, kunnen ze focus volledig op dit duel leggen. Voorafgaande deze wedstrijd een winnaar kiezen maakt het ontzettend lastig en wellicht onhandig. Onze tip: hou de opstellingen in de gaten, bepaal of een odd te hoog staat, maar speel vooral met mate en plezier. Alleen dan behaalt wedden op sport een bepaalde amusementswaarde!