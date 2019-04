Badloe passeert Van Rijsselberghe op EK

Dorian van Rijsselberghe is op de tweede dag van de Europese kampioenschappen in Palma de Mallorca teruggevallen van de vijfde naar de zesde plaats. De Nederlandse windsurfer kwam tijdens de vierde en vijfde race tot respectievelijk de twaalfde en derde plaats.

Kiran Badloe ging de tweevoudig olympisch kampioen in de tussenstand voorbij en is na woensdag derde. De Nederlandse rivaal van Van Rijsselberghe voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020 nam na dinsdag nog de elfde plek in. Badloe won de vierde race en eindigde in de vijfde wedstrijd als vierde.

Bij de vrouwen finishte Lilian de Geus in de twee races van woensdag als derde en achtste. De Nederlandse wereldkampioene steeg in het klassement van de twaalfde naar de negende plaats.