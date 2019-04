Mannen openen EK turnen in Polen

De Europese kampioenschappen zijn dit jaar niet het speerpunt van de Nederlandse turners, die zich richten op de WK en olympische kwalificatie. Maar een titel halen is natuurlijk altijd meegenomen. Voor Epke Zonderland bijvoorbeeld, die vorig jaar bij de WK in Glasgow nog genoegen moest nemen met zilver en later dat jaar in Doha de wereldtitel veroverde aan de rekstok. De mannen openen het vijfdaagse toernooi woensdag in het Poolse Szczecin met de kwalificaties.

De Nederlandse mannen komen in actie in subdivisie 1, in de ochtend met Michel Bletterman,Rick Jacobs en Loran de Munck. Vanaf 17.00 uur is het de beurt aan Casimir Schmidt, Bram Louwije en Epke Zonderland, de enige met reële medaillekansen. In de kwalificaties gaat het erom een plaats bij de beste acht te veroveren. Die levert een ticket op voor de toestelfinales die in het weekeinde worden gehouden. Op vrijdag zijn de meerkampfinales, daarvoor komen de beste 24 in aanmerking.

Voor de vrouwen zijn de kwalificaties donderdag met namens Nederland Sanna Veerman, Eythora Thorsdottir en Tisha Volleman.