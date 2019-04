Darter Van Gerwen rekent af met Smith

Darter Michael van Gerwen is in de Premier League over Michael Smith heen gewalst. De wereldkampioen won in Liverpool de wedstrijd tegen Smith, die ook zijn tegenstander was in de WK-finale, met 8-3.

‘Mighty Mike’ had weinig medelijden met Smith die onzorgvuldig was met het uitgooien van de legs. Binnen een mum van tijd stond het 4-0 voor de Brabander, die toen een gemiddelde van 121 met drie pijlen noteerde. Na acht gewonnen legs kwam Van Gerwen tot een gemiddelde van 109 met drie pijlen.

Rob Cross blijft de lijstaanvoerder in de Premier League. De wereldkampioen van 2018 won met 8-5 van Peter Wright.