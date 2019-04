Detroit Pistons pakt laatste ticket play-offs

Detroit Pistons heeft het laatste ticket voor de play-offs van de NBA gepakt. De basketballers uit Detroit wonnen de laatste reguliere competitiewedstrijd, bij New York Knicks, met 115-89. Voor het eerst sinds 2016 staan de Pistons daardoor weer in de play-offs.

Met 41 zeges tegenover 41 nederlagen eindigde de ploeg van coach Dwane Casey op de achtste plaats in het oosten. In de eerste ronde van de play-offs moeten de Pistons het opnemen tegen de nummer 1, Milwaukee Bucks. Die ploeg was het meest succesvol in de reguliere competitie met 60 zeges tegenover 22 nederlagen.

De andere duels in het oosten zijn Toronto Raptors – Orlando Magic, Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets en Boston Celtics – Indiana Pacers. In het westen neemt titelverdediger Golden State Warriors het op tegen Los Angeles Clippers. Denver Nuggets treft San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers gaat de strijd aan met Oklahoma City Thunder en Houston Rockets heeft Utah Jazz als tegenstander.