Gevallen Alaphilippe haakt af in Baskenland

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe stapt donderdag niet meer op de fiets in de Ronde van Baskenland. De renner van Deceuninck – Quick-Step heeft te veel last van de verwondingen die hij een dag eerder opliep in de finale van de derde etappe. Op zo’n 6 kilometer van de streep in Estibaliz gingen heel wat renners onderuit, onder wie Alaphilippe en Tourwinnaar Geraint Thomas.

De 26-jarige Fransman had een dag eerder met een machtige versnelling op het slotklimmetje de tweede etappe gewonnen. Dat betekende al zijn achtste zege van dit seizoen. Alaphilippe won onder meer Strade Bianche, Milaan-Sanremo en twee etappes in de Tirreno-Adriatico.

De Fransman wil vanaf volgende week ook vlammen in de Ardennenklassiekers, met achtereenvolgens de Amstel Gold Race (21 april), de Waalse Pijl (24 april) en Luik-Bastenaken-Luik (28 april). ,,We houden zijn herstel in de aanloop naar de ‘Ardennen’ in de gaten”, meldt Deceuninck – Quick-Step op Twitter.