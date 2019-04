Hockeyers SCHC krijgen Dijkstra als coach

Marieke Dijkstra heeft vanaf volgend seizoen de hockeyers van SCHC onder haar hoede. De oud-international van Oranje volgt Michiel van der Struijk op als hoofdcoach in Bilthoven. Van der Struijk is bezig aan zijn derde seizoen bij ‘Stichtsche’, dat tegen degradatie uit de hoofdklasse vecht.

Dijkstra (40) volgde begin dit jaar Van der Struijk ook al op als bondscoach van de Nederlandse zaalhockeyers. Daarvoor had ze de nationale vrouwenploeg in de zaal onder haar hoede. Dijkstra leidde Oranje in 2015 naar de Europese titel en een jaar later naar de wereldtitel. Zelf boekte ze haar grootste successen als hockeyster ook in de zaal.

,,SCHC is een mooie club met een filosofie die mij aanspreekt”, zegt Dijkstra, die voor twee jaar tekende bij de hockeyclub. ,,Ik ben eraan toe om weer als hoofdcoach op het veld te staan, te bouwen aan een goed team en spelers verder te ontwikkelen. Natuurlijk hoop ik dat dit in de hoofdklasse zal zijn. Maar als dat onverhoopt niet lukt, zie ik voldoende aanknopingspunten en potentie om met dit team aan de gang te gaan.”