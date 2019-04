Jumbo-Visma met Roosen naar Roubaix

Wielrenner Timo Roosen staat zondag namens Jumbo-Visma aan de start van de 117e editie van Parijs-Roubaix. De 26-jarige Brabander vervangt Amund Grøndahl Jansen, die vanwege een verkoudheid niet kan meedoen aan de ‘Hel van het Noorden’. De Noor reed zondag wel de Ronde van Vlaanderen.

De Belg Wout van Aert is in Parijs-Roubaix opnieuw de kopman van de Nederlandse formatie. Van Aert krijgt steun van zijn ervaren landgenoot Maarten Wynants en vijf Nederlanders: Danny van Poppel, Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn en Roosen. Nico Verhoeven en Grischa Niermann zijn de ploegleiders van Jumbo-Visma in de klassieker over bijna 260 kilometer, waarvan 54,5 kilometer over kasseien gaat. Die steentjes, ruim 6 miljoen stuks, liggen verspreid over 29 stroken.

Vorig jaar zegevierde Peter Sagan op de wielerbaan in Roubaix. De debuterende Van Aert kwam toen als dertiende over de finish. De kopman van Jumbo-Visma eindigde zondag als veertiende in ‘De Ronde’.