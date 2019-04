NBA zwaait Nowitzki en Wade uit

De NBA heeft afscheid genomen van twee iconen. De laatste speeldag van dit seizoen in de reguliere competitie markeerde het einde van de carrières van Dirk Nowitzki en Dwyane Wade, die jarenlang tot de sterren van de Amerikaanse basketbalcompetitie behoorden. Beiden werden woensdagavond op grootse wijze uitgezwaaid.

‘Thank you, Dirk’, stond op de grote schermen in het stadion van San Antonio Spurs, dat met Dallas Mavericks de club van Nowitzki ontving. De 40-jarige Duitser had een dag eerder aangekondigd dat dit zijn laatste wedstrijd zou worden. Nowitzki speelde 21 jaar in de NBA en bezorgde de Mavericks in 2011 de titel. De 2,13 meter lange Duitser sloot af met 20 punten en 10 rebounds, al kon hij daarmee niet een nederlaag voorkomen (105-94). Nowitzki kon zijn tranen niet bedwingen toen de hoogtepunten uit zijn carrière voorbij kwamen in een video.

Wade sloot zijn loopbaan ook af met een nederlaag. Ondanks zijn vijfde triple-double ooit (25 punten, 11 rebounds, 10 assists) ging Wade met Miami Heat onderuit bij Brooklyn Nets (113-94). Op de tribune zaten bevriende basketbalsterren als LeBron James, Carmelo Anthony en Chris Paul. De 37-jarige Amerikaan werd met de Heat in 2006, 2012 en 2013 kampioen.