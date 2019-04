Schachmann pakt derde zege in Baskenland

Maximilian Schachmann heeft ook de vierde etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Duitser van Bora-hansgrohe bleef in de sprint in Arrigorriaga van een viertal de Sloveen Tadej Pogacar net voor. Schachmann vergroot dankzij de bonificatieseconden zijn leidende positie in het klassement.

De vierde etappe ging van start zonder de Fransman Julian Alaphilippe en de Pool Michal Kwiatkowski. Beiden waren hard ten val gekomen in de etappe van woensdag. Jumbo-Visma zag Daan Olivier tijdens de etappe eveneens afhaken.

De Brit Adam Yates plaatste een aanval op het laatste klimmetje en kreeg klassementsleider Schachmann, de Deen Jakob Fuglsang en Pogacar mee. In de sprint was de Duitser voor de derde keer in deze ronde van het Baskenland de snelste. Eerder had hij al de openingstijdrit en de derde etappe op zijn naam geschreven.