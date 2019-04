Verstappen met frisse moed na foute afstelling

Met frisse moed begint Formule 1-coureur Max Verstappen in Shanghai aan de voorbereidingen op de Grand Prix van China, die zondag wordt verreden. De huidige nummer 3 in de WK-stand heeft de vierde plek bij de voorgaande race in Bahrein verwerkt. ,,We hebben daar het hele weekend een fout gemaakt in de afstelling en dat heeft niet geholpen”, blikt hij nuchter terug op Verstappen.nl.

,,Zondagavond na de race in Bahrein kwamen we er al achter wat het probleem was”, vervolgt Verstappen. ,,Tijdens mijn testdag daar was het alweer opgelost. Dat kan gebeuren, het is geen groot drama. Ik denk niet dat er iets fundamenteels verkeerd is.”

Volgens Verstappen was er ,,gewoon iets” fout gemonteerd. ,,Iets wat je in de fabriek al monteert en waar je vervolgens het hele raceweekend niet meer aankomt. En zet je iets verkeerd, dan is het heel lastig een goede balans te vinden. Goed dat we het probleem gevonden hebben.”

Bij de Grote Prijs van China hoopt Verstappen op verbetering. ,,We moeten zorgen dat we hier in China de juiste balans vinden en van daaruit denk ik dat er heel veel mogelijk is. Ik voel me in deze auto beter dan in die van vorig jaar. En er komen deze race en de komende races wat updates aan voor de auto. We moeten zorgen dat we daar meer uit halen dan de rest.”

Het circuit van Shanghai wordt gekenmerkt door een lang recht stuk van 1,2 kilometer. ,,Ferrari gaat enorm hard op het rechte stuk”, beseft Verstappen. ,,Als je dan zoals wij nog niet helemaal tevreden bent, wordt het lastig. Zeker in de kwalificatie zal het lastig worden, maar in de race denk ik dat het gat kleiner is.”