Boom kopman in ‘de Hel’

De Nederlandse wielerploeg Roompot Charles heeft routinier Lars Boom aangewezen als de kopman voor de kasseienklassieker Parijs-Roubaix. De Brabander behaalde in 2015 zijn beste klassering in de ‘Hel van het Noorden’ met de vierde plaats. In 2012 kwam hij als zesde over de finish op de wielerpiste in Roubaix. Dit voorjaar viel hij op met de vierde plaats in de Waalse koers Le Samyn.

Roompot heeft nog vier Nederlanders geselecteerd voor Parijs-Roubaix: Jesper Asselman, Sjoerd van Ginneken, Boy van Poppel en Justin Timmermans. De Belgen Senne Leysen en Michael van Stayen maken het zevental compleet.