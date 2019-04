Buchmann wint zware rit in Baskenland

Wielrenner Emanuel Buchmann heeft de zwaarste etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Duitser hield stand in de laatste beklimming richting Arrate na een rit over 150 kilometer en finishte solo. De coureur van Bora-hansgrohe nam bovendien de leiderstrui over van zijn teammaat Maximilian Schachmann, die al drie ritten won in de Spaanse koers.

Schachmann viel terug naar de derde plaats, op 1 minuut en 4 seconden van de nieuwe leider. De Spanjaard Jon Izagirre, tweede in de rit, staat tweede op 54 seconden. De Brit Adam Yates kwam als derde aan in Arrate.

De slotetappe is zaterdag.