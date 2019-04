Cleveland Cavaliers breekt met coach Drew

Cleveland Cavaliers neemt afscheid van coach Larry Drew. De basketbalclub uit de Amerikaanse NBA gaat na een teleurstellend seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Cleveland, in 2016 nog kampioen, eindigde dit jaar als voorlaatste in de oostelijke divisie en speelt geen play-offs.

De 61-jarige Drew kwam in 2014 in dienst bij de Cavaliers als assistent-coach. Na een dramatische start van dit seizoen met zes nederlagen op rij ontsloeg Cleveland hoofdcoach Tyronn Lue en werd Drew naar voren geschoven als vervanger. Na enkele wedstrijden besloot de clubleiding Drew het seizoen als hoofdtrainer te laten afmaken. ,,We hebben respect voor de manier waarop Drew zijn werk heeft gedaan, maar wij willen voor volgend seizoen toch een andere hoofdtrainer”, zei directeur Koby Altman.