De Waard verslaat Kromowidjojo in Eindhoven

Maaike de Waard heeft bij de Swim Cup in Eindhoven topfavoriet Ranomi Kromowidjojo verslagen op de 50 meter vlinderslag. De 22-jarige De Waard tikte als eerste aan in 26,03 seconden, ‘Kromo’ klokte 26,07. Daarmee bleef de regerend wereldkampioene kortebaan op dit nummer opnieuw boven de limiet voor de WK van komende zomer in Gwangju.

De limiet ligt op 25,91. Kromowidjojo bleef daar vorige week bij de Swim Cup in Den Haag ook al twee keer boven, al won ze toen wel de finale in 25,98. De Groningse, nummer twee van de WK langebaan van 2017 in Boedapest op de 50 vlinder, zette vrijdagochtend in de series in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion 26,10 neer.

Kromowidjojo voldeed in Den Haag wel aan de vereiste tijden voor de WK op de 50 en 100 vrij.