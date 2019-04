Lakers breken met coach Walton

Na een opnieuw teleurstellend seizoen heeft de Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Lakers afscheid genomen van coach Luke Walton. De 39-jarige Amerikaan kon de ploeg uit Californië ook in zijn derde seizoen niet naar de play-offs leiden. De Lakers bleven steken op de tiende plaats in de Western Conference, met 37 overwinningen en 45 nederlagen.

Door de komst vorig jaar van sterspeler LeBron James waren de verwachtingen in Los Angeles hoog gespannen. De Lakers grepen niettemin voor de zesde keer op rij naast een ticket voor de nacompetitie om de titel.

Walton won als speler twee NBA-titels met de Lakers. Als opvolger is Tyronn Lue een voorname kandidaat. De voormalige coach van Cleveland Cavaliers is een oude bekende van James, met wie hij in 2016 de titel in de NBA veroverde.

Walton is de tweede topman die deze week bij de Lakers vertrekt. Afgelopen woensdag stapte basketballegende Magic Johnson vrij plotseling op als voorzitter. Hij voelde zich naar eigen zeggen niet gelukkig in zijn rol.