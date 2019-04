Tennisster Bibiane Schoofs is in de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá uitgeschakeld. De 30-jarige Gelderse verloor vrij kansloos van de Italiaanse Sara Errani. Na een uur spelen was het 6-2 6-1 voor de 31-jarige Errani, in 2012 nog finaliste van Roland Garros.

Schoofs was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi.