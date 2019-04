Verstappen blij met snelheid en balans

Max Verstappen kreeg na de eerste twee trainingen voor de Grote Prijs van China de bevestiging dat Red Bull een montagefout heeft verholpen. De Limburger was snel en kon zich meten met Ferrari en Mercedes. ,,Het ziet er goed uit met de snelheid en de auto was prima in balans. De lange runs waren goed, dus ik ben behoorlijk tevreden”, zei hij kort nadat hij in de tweede training de derde tijd had gereden.

De Limburger onthulde donderdag dat het team na de Grote Prijs van Bahrein ontdekte dat er iets fout was gemonteerd in zijn bolide. Het verklaarde waarom hij in Bahrein de juiste afstelling niet vond. Hij werd daar vierde. ,,Het probleem was snel opgelost en we waren er vrij zeker van dat ik nu veel sneller zou zijn. Ik heb het in ieder geval in de trainingen laten zien”, aldus de Limburger, zie zaterdag goed voor de dag wil komen in de kwalificaties. ,,Ik weet nog niet precies waar ik sta en poleposition zal heel moeilijk worden, maar ik zit er wel dichter bij.”