Verstappen derde in tweede training China

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van China de derde tijd neergezet in zijn Red Bull. De Nederlandse Formule 1-coureur was op het circuit van Shanghai een fractie minder snel dan Valtteri Bottas, de Fin die de snelste ronde klokte in zijn Mercedes.

Bottas noteerde 1.33,330, Verstappen gaf slechts 0,221 seconde toe. De Duitser Sebastian Vettel zette de tweede tijd neer in zijn Ferrari; hij zat 0,027 seconde achter Bottas, die na twee races het wereldkampioenschap aanvoert. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) klokte de vierde tijd; hij was een halve seconde langzamer dan Verstappen.

De Limburger was indrukwekkend sneller dan zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly, die niet verder kwam dan de tiende tijd en bijna een seconde toegaf op Verstappen. Toch reed de Nederlander met de nodige zorgen naar de garage na afloop van de sessie. Op de teamradio zei hij dat er iets met de koppeling aan de hand was. ,,Het voelt alsof de auto kapot is”, aldus de Limburger, de nummer drie in de tussenstand van het WK.

Verstappen beleefde vorig jaar een hectische race in Shanghai, waarin hij opviel met twee mislukte inhaalacties bij Hamilton en Vettel. Zijn aanrijding met Vettel leverde Verstappen ook nog eens straftijd op, waardoor hij als vijfde werd geklasseerd in de uitslag.

De Grote Prijs van China op zondag is de duizendste race in de Formule 1-historie.