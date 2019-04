Verstappen vierde bij eerste training Shanghai

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training in Shanghai de vierde tijd genoteerd. Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari de snelste ronde. De Duitse Formule 1-coureur noteerde een tijd van 1.33,911 en was daarmee 0,207 seconden sneller dan Lewis Hamilton.

Vettels ploeggenoot Charles Leclerc eindigde op plek 3. Verstappen reed in zijn Red Bull een ronde van 1.34,334 en was zodoende 0,423 seconden langzamer dan Vettel, die net als Leclerc op een hardere en langzamere band reden. De huidige leider in het klassement, Valtteri Bottas, noteerde de vijfde tijd.