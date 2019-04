Alsnog EK-goud voor turner Dalalojan

De Russische turner Artur Dalalojan heeft alsnog een gouden medaille veroverd bij de EK turnen in het Poolse Szczecin. Dalalojan, de regerend wereldkampioen allround, deed dat een dag nadat hij in de meerkampfinale zijn landgenoot Nikita Nagorny had zien winnen. Dalalojan won de toestelfinale op vloer, een onderdeel waarop hij regerend wereldkampioen is. Hij kwam uit op een score van 15,100.

Het zilver was voor de Israëliër Artem Dolgopyat (14,900). De Rus Dmitri Lankin pakte het brons: 14,800.

Max Whitlock was weer eens een klasse apart op het onderdeel paard-voltige. De Brit kwam tot een score van 15,533. Met een D-score van 6,9 had hij ook veruit de hoogste moeilijkheidsgraad. De Fransman Cyril Tommasone (14,800) eindigde als tweede, de Rus Vladislas Poliasjov (14,600) als derde. De Rus Denis Abliazin werd voor de tweede keer in zijn loopbaan Europees kampioen aan de ringen. Hij behaalde dezelfde score (14,966) als de Italiaan Marco Lodadio, maar kreeg het goud dankzij een hogere E-score, de waardering voor de uitvoering. Het brons was voor de Armeniër Vahagn Davtyan.

Op sprong was het goud bij de vrouwen voor Maria Paseka, de Russische tweevoudig wereldkampioene. Met een gemiddelde score over twee sprongen van 14,516 werd ze voor de tweede keer Europees kampioene op haar favoriete onderdeel. De Française Coline Devillard (14,450) en de Britse Elissa Downie (14,316) begeleidden haar op het podium.