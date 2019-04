Badloe voor het eerst Europees kampioen

Windsurfer Kiran Badloe is in Palma de Mallorca voor het eerst Europees kampioen in de RS:X-klasse geworden. Het zilver was voor Dorian van Rijsselberghe. De twee Nederlanders kwamen in de afsluitende medalrace samen over de finish. Van Rijsselberghe won de medalrace.

Badloe ging de slotdag als koploper in en wist zich al verzekerd van een zilveren plak. Hij had een voorsprong van dertien punten op Van Rijsselberghe, die moest hopen op een slechte dag van zijn trainingsmaatje. Badloe hield zijn niveau vast en zijn titel kwam geen moment in gevaar.