Boze Verstappen: ze verknoeiden mijn aanloop

Max Verstappen is teleurgesteld dat hij tijdens de kwalificatie voor de GP van Shanghai niet verder kwam dan de vijfde plek. In het laatste deel van de kwalificatie, Q3, kon de coureur van Red Bull tot zijn ongenoegen niet meer aan zijn tweede run beginnen. En dat terwijl Verstappen zich opmaakte voor zijn snelste ronde.

,,We bleven allemaal netjes achter elkaar rijden, maar toen kwamen Sebastian Vettel en beide Renaults (Nico H├╝lkenberg en Daniel Ricciardo) ineens voorbij. Ze verknoeiden zo mijn hele aanloop. Het is een ongeschreven regel dat je elkaar volgt, maar goed”, aldus de 21-jarige Nederlander op Verstappen.nl.

,,Ik ben er niet blij mee, maar dit zal waarschijnlijk ook nog wel bij anderen gebeuren. Het is gewoon vervelend, want we hadden voor de derde plek kunnen vechten. De auto voelde goed aan en qua snelheid zitten we er denk ik gewoon bij. Maar als je geen tweede run kunt doen, dan houdt het op.”

De Fin Valtteri Bottas start zondagochtend om 08.10 uur vanaf poleposition.