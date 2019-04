Geblesseerde Griekspoor niet naar finale

Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor zijn halvefinalepartij op het challengertoernooi van Murcia. De nummer 2 van Nederland zou zaterdagmiddag op het Spaanse gravel aantreden tegen de Zweedse tennisser Mikael Ymer. De 22-jarige Griekspoor heeft last van blaren op zijn voeten.

De nummer 210 van de wereld was bezig aan het beste toernooi van zijn seizoen. Hij won in februari op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam van de Rus Karen Chatsjanov en verloor vervolgens vier keer op een rij zijn eerste partij op een challengertoernooi.