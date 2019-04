Heemskerk en ‘Kromo’ delen winst 100 vrij

Bij de Swim Cup in Eindhoven hebben Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo de winst op de 100 meter vrije slag gedeeld. De twee Nederlands topzwemsters tikten beiden aan in 53,49 seconden. Vorige week bij de Swim Cup in Den Haag zegevierde Heemskerk in 53,52, Kromowidjojo gaf toen ruim zes tienden van een seconde toe (54,13).

In het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion had Heemskerk na de eerste 50 meter bijna een halve seconde voorsprong op ‘Kromo’. De drievoudig olympisch kampioene kwam op het tweede baantje echter sterk opzetten. Het titanengevecht in Eindhoven eindigde onbeslist.

Bij de finale van de 100 vrij lagen maar liefst zeven Nederlandse zwemsters in het water. De Duitse Lisa Höpink was de enige buitenlandse, zij eindigde als laatste.