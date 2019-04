Izagirre pakt op slotdag eindzege Baskenland

Ion Izagirre heeft zich op de slotdag verzekerd van de eindoverwinning in de Ronde van Baskenland. De Spanjaard van Astana was mee in een ontsnapping van vijf hoog geklasseerde renners. Het dwong leider Emanuel Buchmann tot achtervolgen. De Duitser van Bora-hansgrohe verdedigde een voorsprong van 54 seconden en slaagde daar net niet in. De ritzege was voor de Brit Adam Yates.

De Ier Dan Martin finishte als tweede, Izagirre’s Deense ploeggenoot Jakob Fuglsang werd derde. Izagirre had de bonificatieseconden niet meer nodig. Pijnlijk was wel dat Buchmann in de slotfase nog de verkeerde kant werd opgestuurd en wat kostbare seconden verloor. Hij werd niet eens tweede maar vierde in het eindklassement, achter ook Martin en Fuglsang.

Izagirre (30) stond na zijn ritzege in de Tour de France van 2016 twee jaar droog. Dit jaar boekte hij al zijn derde zege na overwinningen in een rit in Parijs-Nice en de Ronde van Valencia.