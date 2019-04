Na noodweer pakt Márquez pole in Austin

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de MotoGP. De wereldkampioen was op zijn Honda de snelste in de kwalificatie met 2.03,787. Valentino Rossi zette de tweede tijd neer. De 40-jarige Italiaan moest op zijn Yamaha 0,273 seconde toegeven op Márquez. De Brit Cal Crutchlow staat ook op de voorste startrij, hij eindigde als derde op 0,360.

Noodweer hield de coureurs zaterdag lang van de baan in Texas, waar het aanvankelijk hard regende en onweerde. De derde vrije training werd daarom geschrapt. De poorten van het circuit bleven uit voorzorg ook een tijdje dicht voor het publiek.

Toen het noodweer was overgetrokken, konden de coureurs alsnog de baan op. Onder een bijna strakblauwe lucht pakte Márquez pole. De Spanjaard, in de afgelopen zes jaar vijf keer wereldkampioen in de koningsklasse, gaat met 45 punten na twee grands prix aan kop in het WK-klassement.