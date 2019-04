Poolse tiener Swiatek naar eerste WTA-finale

De 17-jarige Iga Swiatek heeft zich in het Zwitserse Lugano voor het eerst in haar tennisloopbaan geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi. De Poolse tiener stond in de halve eindstrijd van het graveltoernooi tegen Kristyna Pliskova maar één game af: 6-0 6-1. De partij was al na 55 minuten gespeeld.

Swiatek begon deze week als de nummer 115 van de wereld, maar zal door haar finaleplaats debuteren in de top 100. Bij winst van het toernooi zal ze op de rand van de top 70 komen te staan. Vorig jaar won Swiatek het juniorentoernooi van Wimbledon.

In de finale neemt Swiatek het op tegen de Sloveense Polona Hercog, die de Française Fiona Ferro met 7-5 6-4 versloeg.