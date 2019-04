Sneeuw houdt Van der Mark aan de kant op Assen

Sneeuw en hagel hebben Michael van der Mark en de andere coureurs uit het WK Superbike zaterdag aan de kant gehouden op het TT Circuit van Assen. De eerste wedstrijd in Drenthe werd tot twee keer toe uitgesteld vanwege de heftige weersomstandigheden, na de derde mislukte poging besloot de organisatie om de race af te gelasten.

Het is de bedoeling dat de race zondagochtend om 11.00 uur alsnog wordt verreden. In de middag staat om 14.00 uur race twee op het programma.

Van der Mark had zich op zijn Yamaha als tweede gekwalificeerd op zijn thuiscircuit, achter WK-leider Alvaro Bautista. De Spaanse Ducati-coureur domineert tot nu toe in zijn eerste seizoen in het WK Superbike. Bautista, overgekomen uit de MotoGP, won in Australiƫ, Thailand en Spanje steeds beide wedstrijden. Hij staat met 186 punten aan kop in het WK-klassement, Van der Mark neemt met 79 punten de vierde plek in.