Verstappen start vanaf plek 5, Bottas op pole

Max Verstappen start zondag tijdens de Grand Prix van Shanghai vanaf de vijfde positie. De Finse coureur Valtteri Bottas was tijdens de kwalificatie het snelst (1.31,547) en mag in China dus vanaf poleposition starten. Voor Bottas is het de zevende keer dat hij pole in handen heeft.

Mercedes domineerde de kwalificatie. De tweede startpositie is voor Lewis Hamilton, die slechts 0,023 langzamer was dan zijn stalgenoot Bottas. Sebastian Vettel (1.31,848) van Ferrari start vanaf de derde plek. Terwijl de boze Verstappen al was afgevlagd, ging Charles Leclerc (Ferrari) in zijn laatste ronde de Nederlander van Red Bull nog voorbij.

Verstappen (1.32,089) kwam in het laatste deel van de kwalificatie niet toe aan het rijden van zijn laatste snelle ronde omdat hij werd opgehouden door een aantal concurrenten en vlak na het vallen van de zwart-wit geblokte vlag over de finish kwam. Over de teamradio uitte Verstappen zijn ongenoegen. Pierre Gasly, die ook voor Red Bull rijdt, noteerde de zesde tijd in de kwalificatie.

Alexander Albon kwam niet in actie tijdens de kwalificatie. De Thai van Toro Rosso crashte tijdens de derde training en van zijn bolide was weinig meer over.

De race begint zondag om 08.10 uur. Vorig jaar eindigde Verstappen als vijfde in China. Toen ging de zege naar Daniel Ricciardo, die nu als zevende start.