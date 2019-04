Windsurfster Lilian de Geus heeft in Palma de Mallorca de Europese titel veroverd. De 27-jarige Blaricumse won in Spanje de afsluitende medalrace in de RS:X-klasse. De Geus ging de medalrace als derde in. Ze stond 1,8 punten achter op de nummer twee, de Française Charline Picon. De Chinese leidster Lu Yunxiu deed niet mee om de Europese titel.

Vorig jaar werd De Geus in het Deense Aarhus al wereldkampioene.