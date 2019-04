Hercog de beste in Lugano

De Sloveense tennisster Polona Hercog heeft het WTA-toernooi in Lugano op haar naam gebracht. De nummer 89 van de wereldranglijst versloeg in de finale op het Zwitserse gravel de 17-jarige Poolse Iga Swiatek, die op de 115e positie staat in het mondiale klassement. Hercog zegevierde na 2 uur en 16 minuten in drie sets: 6-3 3-6 6-3. De wedstrijd moest door regen enige tijd worden onderbroken.

Voor de 28-jarige Hercog was het haar derde WTA-titel, na eindzeges in het Zweedse Bastad in 2011 en 2012. Swiatek speelde in Lugano haar eerste WTA-finale.