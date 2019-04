Hockeysters opnieuw ruim langs VS

De Nederlandse hockeysters hebben in Rotterdam flink uitgehaald tegen de Amerikaanse ploeg. Oranje won het zevende groepsduel in de FIH Pro League met 7-1. Voor de thuisploeg kwamen Xan de Waard, Kyra Fortuin (beiden twee), Yibbi Jansen, Marloes Keetels en Caia van Maasakker tot scoren. De wereldkampioen versloeg de Verenigde Staten half februari in Winston-Salem al met 5-0. Oranje rolde afgelopen woensdag China in Utrecht met 6-0 op.

Op basis van een hoger winstpercentage nam Nederland in de Pro League de leidende positie over van Argentiniƫ. De eerste vier teams na een volledige competitie plaatsen zich voor de Grand Final, die eind juni in Amsterdam wordt afgewerkt.

Voor Nederland was het de zesde overwinning in de nieuwe mondiale competitie. De ploeg van bondscoach Alyson Annan verloor begin februari van Australiƫ (1-0).

Nederland speelt over een kleine twee weken de volgende groepswedstrijd in en tegen Duitsland.