Parijs-Roubaix zonder uitgesproken favoriet

De 117e editie van Parijs-Roubaix kent zondag geen uitgesproken favoriet. Natuurlijk behoren de drie oud-winnaars die aan de start staan – de Slowaak Peter Sagan, de Belg Greg Van Avermaet en de Duitser John Degenkolb – tot de kanshebbers, maar alle drie hebben dit jaar nog maar één zege achter hun naam staan. In de Ronde van Vlaanderen hadden ze ook geen antwoord klaar toen de Italiaan Alberto Bettiol zijn aanval inzette en solo naar de finish reed.

Wellicht liggen er in Roubaix ook wel kansen voor een outsider. Voor Sebastian Langeveld bijvoorbeeld, die als ploeggenoot van Bettiol bij Education First in de Ronde van Vlaanderen indruk maakte en begint aan zijn twaalfde Parijs-Roubaix. De coureur uit Lisse eindigde drie keer bij de eerste tien, met de derde plaats in 2017 als beste resultaat. Jumbo-Visma heeft met de Belg Wout van Aert een kandidaat-winnaar. De drievoudig wereldkampioen veldrijden voelt zich thuis op de stoffige Noord-Franse wegen waar ook de Tsjech Zdenek Stybar, de Noor Alexander Kristoff en Dylan van Baarle zo maar een hoofdrol kunnen opeisen. De koers over 257 kilometer begint om 11 uur in Compiègne.