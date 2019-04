Tiger Woods eindelijk weer de beste

Tiger Woods (43) is helemaal terug aan de top. De Amerikaanse golfvedette schreef op de Augusta National in grootse stijl de Masters op zijn naam. Hij zegevierde met een totaal van 275 slagen. Daarmee bleef hij zijn drie landgenoten Dustin Johnson, Xander Schauffele en Brooks Koepka één slag voor.

Voor Woods was het zijn vijfde triomf in de eerste major van het seizoen. In 2005 mocht hij voor de laatste keer het befaamde groene jasje, dat de winnaar ontvangt, aantrekken. In 2008 won hij bij de US Open zijn veertiende en laatste major. Daarna raakte hij verzeild in tal van problemen, op het sportieve, fysieke en persoonlijke vlak.