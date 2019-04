Verstappen start jubileumrace vanaf plek vijf

Max Verstappen begint vanaf de vijfde plaats aan de duizendste grand prix ooit in de Formule 1. De jubileumrace in China start iets na 8 uur Nederlandse tijd. De Finse coureur Valtteri Bottas van Mercedes troefde in de kwalificatie zijn teamgenoot Lewis Hamilton af in de strijd om poleposition.

Bottas zette op het circuit van Shanghai met 1.31,547 de beste tijd neer, regerend wereldkampioen Hamilton was 0,023 langzamer. De Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc staan op de tweede startrij. Verstappen, die ruim een halve seconde langzamer was dan Bottas, heeft zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly naast zich staan. Ook de vierde en vijfde startrij worden gevormd door twee bolides van hetzelfde team (Renault en Haas).

In de WK-stand na twee grands prix heeft Bottas de leiding met 44 punten, gevolgd door Hamilton met 43. Verstappen neemt met 27 punten de derde plek in. De Nederlander werd derde in de openingsrace in Australië, in Bahrein kwam hij als vierde over de finish.

De eerste grand prix in de Formule 1 was in 1950 in Groot-Brittannië, gewonnen door de Italiaan Giuseppe ‘Nino’ Farina.