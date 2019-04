Verstappen vierde in China, Hamilton wint

Max Verstappen heeft in de duizendste race in de Formule 1 het podium niet kunnen beklimmen. De Nederlandse coureur van Red Bull eindigde in de Grote Prijs van China als vierde.

De zege in de jubileumrace was voor Lewis Hamilton in zijn Mercedes. De Britse wereldkampioen was bij de start het beste weg. Hij passeerde voor het ingaan van de eerste bocht zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die van poleposition was vertrokken. Hamilton controleerde daarna met machtig tempo de race en nam door zijn tweede GP-zege van dit jaar de leiding in het kampioenschap. Het was zijn 75e overwinning in een Formule 1-race.

Verstappen was het grootste deel van de race op het circuit van Shanghai aan het jagen op de Ferrari van Sebastian Vettel, maar hij wist de Duitser niet voorbij te streven, ondanks een dappere poging na 20 ronden. Wel finishte hij voor de Ferrari van de Monegask Charles Leclerc.

De inhaalpoging op Vettel was een typische voor Verstappen. Het gebeurde vlak na zijn eerste bandenwissel, waardoor hij kon profiteren van vers rubber. Aan het einde van het lange rechte stuk schoot hij binnendoor bij Vettel en remde heel laat af voor de bocht. Bij het uitkomen van die bocht was zijn snelheid net te laag om Vettel voor te kunnen blijven. De twee reden wiel aan wiel en de Duitser drukte door in de volgende bocht.

Daarna was het wel gedaan met spektakel. Meer inhaalacties waren niet mogelijk en Verstappen leek gedoemd om vijfde te worden. Hij profiteerde echter van de worstelingen bij Leclerc. Die kreeg in het begin van de race te maken met een stalorder van Ferrari. Hij reed in de ogen van de teamleiding te langzaam en moest zijn kopman Vettel voorbij laten gaan. Na de eerste pitstop kwam hij achter Verstappen terug op de baan en in het vervolg van de race slaagde de Monegask er niet in de Limburger te bedreigen.

Verstappens teamgenoot Pierre Gasly haalde nog een stuntje uit met een bandenwissel op twee ronden van het einde. Het lukte de Fransman op nieuwe banden de snelste raceronde te klokken en daarmee het bonuspunt voor het WK te verdienen.