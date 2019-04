Verstappen: vierde plaats was maximaal

Max Verstappen was duidelijk na de Grote Prijs van China. ,,De vierde plaats was de maximaal haalbare, we hadden er niet meer uit kunnen halen”, zei de Limburger na de race op Ziggo Sport. ,,Op dit moment hebben we niet de snelheid om hoger te eindigen.”

De Nederlander startte de race vanaf plek vijf en kon in het gedrang naar de eerste bocht geen concurrenten voorbijrijden. ,,Ik had ook iets te veel wielspin”, verklaarde de coureur van Red Bull. Daarna was het achter de Ferrari’s en Mercedessen aan rijden.

Hij probeerde kort na zijn eerste pitstop wel Sebastian Vettel in te halen. De Duitser was een ronde na Verstappen ook van banden gewisseld en de Nederlander hoopte te profiteren van de situatie. ,,Zijn banden waren kouder dan de mijne, dus ik probeerde het gewoon. Maar het was wel duidelijk dat hij meer snelheid had.”

In de slotfase van de race leek er nog gevaar te komen van Charles Leclerc, maar de Monegask bleek niet in staat Verstappens vierde positie te bedreigen. ,,Je moet gewoon je eigen rondjes proberen te rijden. Op de medium band voelde het sowieso iets beter aan en Leclerc was gelukkig niet snel genoeg om nog aan te vallen.”

Teambaas Christian Horner van Red Bull was te spreken over de strategie. ,,Ferrari was sneller, maar toch wisten we Max voor Leclerc te brengen. Hij heeft echt alles uit de auto gehaald. We kunnen tevreden zijn; het chassis is weer beter geworden en de motor van Honda laat meer vermogen zien op de rechte stukken”, aldus de Brit op de BBC.

Verstappen behield door zijn vierde plaats de derde plaats in het kampioenschap. Hij heeft 39 punten. De Brit Lewis Hamilton, die de race in Shanghai won, nam de leiding in de stand over van Valtteri Bottas en heeft 68 punten. De Fin staat op 62 punten.