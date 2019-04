Warriors beginnen play-offs met winst

De basketballers van Golden State Warriors zijn de play-offs in de NBA begonnen met een overtuigende zege op Los Angeles Clippers. De regerend kampioen won in Oakland met 121-104. Stephen Curry was de topschutter bij de Warriors met 38 punten. Kevin Durant noteerde 23 punten. De twee ploegen treffen elkaar maandag weer.

Orlando Magic boekte een knappe zege op Toronto Raptors van 104-101. D.J. Austin maakte de laatste vijf punten voor Magic, inclusief een driepunter met nog minder dan 4 seconden te spelen. Brooklyn Nets won van Philadelphia 76ers met 111-102 en San Antonio Spurs was de sterkste in de confrontatie met Denver Nuggets: 101-96.