Zonderland op jacht naar derde Europese titel

Voor Epke Zonderland ligt in het Poolse Szczecin de kans om zijn derde Europese titel aan de rekstok te veroveren. De Friese turner bereikte woensdag zonder al te veel problemen de finale met de tweede score: 14,533. Alleen de Rus Artur Dalalojan deed het beter (14,666), maar Zonderland heeft normaal gesproken in de finale een oefening met een hogere moeilijkheidsgraad.

Dalalojan, de wereldkampioen allround van 2018, is een concurrent om rekening mee te houden. Hetzelfde geldt voor de Kroaat Tin Srbic, die Zonderland bij de WK van 2017 in Montreal van de wereldtitel afhield. Dalalojan en Srbic waren ook de enige twee andere Europese turners in de rekstokfinale bij de WK 2018 in Doha waar Zonderland zijn derde wereldtitel veroverde.

Zonderland veroverde eerder Europese titels in Berlijn (2011) en Sofia (2014). Twee dagen voor zijn 33e verjaardag kan in Szczecin rond 15.30 uur nummer drie volgen.

Eerder komt Eythora Thorsdottir in actie in de finale op vloer. De turnster van PAX is na een blessure terug op niveau en berekte als vierde de finale. Thorsdottir eindigde vrijdag in de meerkampfinale als elfde. Op vloer had ze daar haar beste klassering: vierde.