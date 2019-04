Zonderland: perfecte oefening

Alles wat turner Epke Zonderland in gedachten had, kwam er zondag bij de EK in Polen uit tijdens zijn adembenemende demonstratie aan de rekstok. ,,Dit was een heel vette finale”, zei Zonderland met een brede grijns bij de NOS, nadat hij voor de derde keer Europees kampioen was geworden. ,,Ik heb volgens mij amper wat laten liggen. Dit was echt een perfecte oefening.”

Zonderland liet een fabelachtige oefening zien met onder meer twee geslaagde combinaties van vluchtelementen: Cassina-Kovacs en Kolman-Gaylord 2. De jury beloonde hem met een zeldzaam hoge score van 15,266 punten. ,,Dit wilde ik gewoon doen, deze oefening op deze manier. Te gek als het dan allemaal lukt”, zei de Fries, wiens half jaar oude zoontje Bert Eize op de tribune zat. ,,Ik moest boven mezelf uitstijgen om te winnen. En dat heb ik gedaan.”

De olympisch kampioen van Londen 2012 domineert weer als vanouds aan de rekstok. Vorig jaar pakte de ‘Flying Dutchman’ in Doha zijn derde wereldtitel, zondag volgde zijn derde Europese titel. ,,De oefeningen die ik in Doha en hier liet zien, dat is wat ik kan. Veel meer zit er ook niet in. Het is top dat alles wat erin zit er ook uitkomt.”

Vlak voordat Zonderland het rek in ging, viel de Brit James Hall daar hard uit. ,,Daardoor moest ik ineens iets eerder in actie komen. Maar dat heeft me niet be├»nvloed, ik was er klaar voor. Het is een kwestie van magnesium pakken en gewoon gaan. Ik wist na die topscore van Dalalojan dat ik een heel goede oefening moest neerzetten. Maar dat zat toch al in mijn hoofd. Als je die combinaties wil halen, moet je voluit turnen. Ik kon het ook strak afmaken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het er allemaal zo uitkomt.”