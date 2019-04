Cherono wint marathon Boston in eindsprint

De Keniaanse atleet Lawrence Cherono heeft de marathon van Boston gewonnen. Cherono versloeg in een spannende eindsprint de Ethiopiër Lelisa Desisa op de streep. Hij kwam binnen in een tijd van 2.07.57.

Desisa, winnaar van de marathon van Boston in 2013 en 2015 en afgelopen jaar winnaar van de marathon van New York, leek op weg naar de zege. Hij had in de laatste honderd meter een heel kleine voorsprong op Cherono. De Keniaan, winnaar van de marathon van Amsterdam in 2017 en 2018, haalde hem vlak voor de finish nog in.

De Ethiopische Worknesh Degefa maakte het bij de vrouwen een stuk minder spannend. Ze liet de concurrentie al vroeg achter en liep het grootste deel van de 42 kilometer en 195 meter alleen. Ze finishte in 2.23.31, iets minder dan een minuut voor de Keniaanse tweevoudig wereldkampioene Edna Kiplagat.