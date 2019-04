Dakar Rally verhuist naar Saudi-Arabië

De Dakar Rally verlaat Zuid-Amerika en verhuist in 2020 naar Saudi-Arabië. De Franse organisator ASO heeft een contract voor vijf jaar gesloten met de autoriteiten van het land in het Midden-Oosten.

De roemruchte woestijnrally begon in 1978 onder de naam Parijs-Dakar. De naam veranderde in de loop der jaren in Dakar Rally, omdat er andere startplaatsen bijkwamen. De finish was meestal wel in Dakar, de hoofdstad van Senegal.

De rally maakte in 2009 de oversteek naar Zuid-Amerika. De organisatie vond het noordelijk deel van Afrika te gevaarlijk worden voor de deelnemers. In 2008 moest de Dakar Rally zelfs worden afgeblazen na terreurdreigingen.

De rally bloeide aanvankelijk op in Zuid-Amerika, waar steeds meer landen interesse toonden. Maar de afgelopen jaren nam de belangstelling af, mede vanwege het klimaat. Door zware regenval moest de route vaak worden gewijzigd. De laatste Dakar Rally vond in januari plaats in Peru.