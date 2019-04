Meurs leidt integriteitscommissie NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF zet een commissie op die advies moet geven bij ethische kwesties. De zogeheten Adviescommissie Integriteit & Ethiek gaat uit drie personen bestaan, waarvan Pauline Meurs al is gestrikt als voorzitter.

Meurs (65) is nu nog voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Op 1 juni draagt ze die functie over aan oud-minister Jet Bussemaker. Meurs, die namens de PvdA tussen 2007 en 2013 in de Eerste Kamer zat, gaat samen met de sportkoepel op zoek naar twee andere leden van de ethische commissie.

NOC*NSF heeft behoefte aan zo’n commissie vanwege onder meer de zaken rond oud-bestuurslid Camiel Eurlings en schaatscoach Jillert Anema. Eurlings besloot begin vorig jaar pas onder grote druk van de publieke opinie zijn functies bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en NOC*NSF neer te leggen vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin. Anema kreeg in 2014 na de Olympische Spelen van Sotsji een waarschuwing van de sportkoepel omdat hij geprobeerd zou hebben het verloop van een olympische race op de ploegenachtervolging te beïnvloeden. NOC*NSF hield dat stil, maar tijdens de Spelen van 2018 kwam de kwestie alsnog naar buiten.

De sportkoepel kreeg heel wat kritiek op de afhandeling van deze zaken. Het heeft nu geleid tot het opzetten van een ethische commissie. ,,De Adviescommissie Integriteit en Ethiek velt een onafhankelijk oordeel in zaken waar bestuur NOC*NSF mogelijk een belang heeft of zelf onderwerp van gesprek is”, staat in de stukken waar maandagavond op de Extra Algemene Vergadering van de sportkoepel onder meer over wordt gepraat.