Primeur voor Chileense tennisser in Houston

De Chileense tennisser Cristian Garin heeft in Houston zijn eerste ATP-titel veroverd. De 22-jarige Garin schreef het Amerikaanse graveltoernooi op zijn naam door Casper Ruud uit Noorwegen in de finale te verslaan: 7-6 (4) 4-6 6-3. Garin bereikte vorige maand al de finale in São Paulo, maar daarin moest hij buigen voor de Argentijn Guido Pella.

De Chileen balanceerde in Houston in de tweede ronde tegen Jérémy Chardy op de rand van uitschakeling. Hij werkte echter vijf matchpoints van de Fransman weg en trok de partij via twee tiebreaks alsnog naar zich toe. ,,Dat gaf me heel veel vertrouwen”, zei Garin, die enkele dagen later als eerste Chileen sinds Fernando González in 2009 een ATP-titel veroverde. Zoals gebruikelijk in Houston vierde de toernooiwinnaar dat met een sprong in het zwembad. Garin is al de zevende tennisser die dit jaar zijn eerste titel op de ATP Tour heeft gepakt.

Op de wereldranglijst schoot de Chileen omhoog van plek 73 naar 47. Robin Haase, die in Marrakech in de tweede ronde werd uitgeschakeld, leverde één plek in en is nu de nummer 63 van de wereld.