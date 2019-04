Van Helfteren coach Feyenoord Basketball

Toon van Helfteren (68) treedt als hoofdcoach in dienst van Feyenoord Basketball. De Delftenaar heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de Rotterdamse club, met een optie voor nog een jaar. Van Helfteren was tot eind vorige maand bondscoach van het Nederlands mannenteam.

,,Ik vind het fantastisch om weer dagelijks met een team op het hoogste niveau te gaan werken en er liggen hier grote mogelijkheden”, liet Van Helfteren weten. ,,De huidige negende plaats op de ranglijst is een uitzondering. Ik wil me in het eerste jaar gaan mengen in de strijd om de vijfde plaats, maar daarna moet de top vier in beeld komen.”

Van Helfteren speelde het recordaantal van 207 interlands. Na zijn indrukwekkende carrière als speler voor Punch en Leiden, werd hij coach bij verschillende eredivisieteams: Den Bosch, Werkendam, Amsterdam en Leiden. Ook werkte hij eerder in de Maasstad bij Challengers Rotterdam (2007-2008). Hij werd vier keer uitgeroepen tot coach van het jaar. Bondscoach was hij gedurende twee periodes: 1993-1997 en 2013-2019.