Van Zanen – Nieberg nieuwe voorzitter NOC*NSF

De algemene vergadering van NOC*NSF heeft unaniem gekozen voor Anneke van Zanen – Nieberg als nieuwe voorzitter. De 55-jarige Van Zanen volgt op 20 mei André Bolhuis op wiens maximale termijn in november zou verlopen. Met het oog op het olympische jaar 2020 besloot de voormalig tophockeyer een halfjaar eerder een stap opzij te doen.

Van Zanen is geen onbekende bij de sportkoepel waar ze van 2010 tot 2016 als penningmeester zitting had in het bestuur. Een vertrouwenscommissie schoof haar als beste kandidaat naar voren, waarna het bestuur die voordracht ondersteunde. Het was aan de leden om maandagavond in te stemmen met haar benoeming. Dat gebeurde zoals verwacht.